32歲的詹子晴（丫頭）今年5月，與情牽9年的警政署前署長王卓鈞之子王惟立登記結婚。本刊近日直擊這對新婚2個月的夫妻，到西門町一處知名炭烤店用餐，接著黃暐婷（Apple）、黃喬歆（瑤瑤）這對姊妹，也各自帶著男友出現，眾人一起進戲院看《屍速列車2：感染半島》，散場後，幾位閨密在場外合照，儼然是綜藝咖大集合，吸引不少路人的目光。

電影散場後，丫頭、「A瑤姊妹」及其男友和眾多藝人在戲院外大合照，吸引路人目光。（圖／本刊攝影組）

七月十三日傍晚六點多，剛升格人妻的丫頭和老公王惟立，現身台北市西門町一家炭烤老店，兩人選了一處較為隱密的位子入座。雖然該店屬平價消費，夫妻倆仍「報復性消費」，點了五百元的餐點，接著就專心吃東西，期間幾乎沒有交談。

王惟立點了該店招牌的雞腿飯，雖然他外型粗獷，但吃相十分斯文。他先是筷子與湯匙並用，優雅地將雞腿肉解體，再緩緩送入口中，看得出很有教養，果然是值得丫頭託付終身的對象。

Apple點餐時，對男友趙國翔露出傲嬌表情。（圖／本刊攝影組）

夫妻倆吃到一半，Apple、瑤瑤姊妹帶著一群友人來會合，看起來是約好待會一起看電影。因為逼近電影進場時間，「A瑤姊妹」選擇外帶，Apple看著菜單似乎有選擇障礙，在牙醫男友趙國翔旁邊擺出「奧嘟嘟」的表情；排隊點餐時，小倆口不時眉來眼去打情罵俏，但在場朋友似乎習以為常，任由他們大肆放閃。

丫頭雖然已是坐擁兩間房的老闆娘，仍保持勤儉習慣，把沒吃完的餐點打包後，走在前頭帶著老公離開餐廳，有點「婦唱夫隨」的感覺。接著一行人就近買了飲料，走到附近的電影院欣賞《屍速列車2：感染半島》。

逼近電影進場時間，丫頭趕緊將食物打包外帶。（圖／本刊攝影組）

電影散場後，大夥齊聚電影院外拍合照，除了丫頭和「A瑤姊妹」，還有小優、蘇心甯、安苡愛、蘿莉塔、玉兔和前主播米奇（黃鈺文）等人，也在同場看電影。另有讀者表示，小優在戲院裡仍戴著大草帽，後方的觀眾觀影視線都被她擋住了。而王惟立或許是因為非藝人身分，合照時識趣地閃開，在一旁默默等候。

年初丫頭被求婚，王惟立拿出「家傳手銬」套牢她。

情牽九年的丫頭和王惟立，雖然一度分手，王惟立仍在保險受益人的欄位填上丫頭的名字，讓她非常感動。復合後，王惟立在疫情期間有感「不知道哪天見最後一面」，決定向丫頭求婚，五月辦理登記，明年才會舉行婚禮。

成為人妻的丫頭，餐飲事業雖然受疫情衝擊，海外展店計畫受阻，但其手搖飲品牌與飲料大廠合作，賣進超商通路。此外，她還接下瘦身代言，事業持續暢旺。

手搖飲副業經營有成的丫頭，已是名符其實的小富婆。（圖／張祐銘攝）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)