日前本刊記者行經台北市仁愛路，發現8月將於TICC首開個唱的「鐵肺公主」戴愛玲，與一名男性友人在貝果店用餐。不知是否餐點太美味，窗邊的公主一口接一口，連講電話都不放棄繼續進食，表情更是超有戲，讓人超好奇她到底吃了什麼？

至於很常被老爸豬哥亮託夢的謝金晶，6月底深夜11點多，也被目擊和友人在台北市通化街的餐酒館。準備離開的她似乎有點醉意，不但伸出小舌頭，一時興起還環抱女姓友人，在大街上演電影《鐵達尼號》的經典動作，想必是玩得非常盡興。

（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)