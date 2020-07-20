曾演出《春梅》、《加油！美玲》等戲劇的朱蕾安，去年嫁給某集團富二代張榮成後，暫無新作品推出。6月有讀者在台北市西門町，直擊朱蕾安現身電影院，身材纖細的她穿著白色上衣、亮色長裙，腳踩低跟高跟鞋，相當樸素簡約，看來是個低調的貴婦。
朱蕾安身旁的網紅陳沂，一身淺色系細肩帶洋裝，揹著平價本土品牌「THE PLUS」的帆布包。當朱蕾安和朋友聊天時，陳沂就在一旁親切微笑著，與平時在網路上嗆辣的模樣，實在差很大。
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(中時電子報)
曾演出《春梅》、《加油！美玲》等戲劇的朱蕾安，去年嫁給某集團富二代張榮成後，暫無新作品推出。6月有讀者在台北市西門町，直擊朱蕾安現身電影院，身材纖細的她穿著白色上衣、亮色長裙，腳踩低跟高跟鞋，相當樸素簡約，看來是個低調的貴婦。
朱蕾安身旁的網紅陳沂，一身淺色系細肩帶洋裝，揹著平價本土品牌「THE PLUS」的帆布包。當朱蕾安和朋友聊天時，陳沂就在一旁親切微笑著，與平時在網路上嗆辣的模樣，實在差很大。
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