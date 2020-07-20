小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】軍公教受疫擊 明年難調薪

軍公教明年度恐不調薪！據了解，截至目前財主單位籌編明年度中央政府總預算案，並未匡列軍公教調薪預算；特別是新冠疫情衝擊今年經濟成長及稅收表現，軍公教人員恐需共體時艱，調薪機率不大。110年度軍公教調薪與否，府院高層8月中旬前可望拍板定案。

【2】關係漸凍 台港機構恐名存實亡

以「不（續）發工作簽」為手段，台、港政府正在「互相傷害」。當雙方辦事機構人員皆拿不到駐地政府發予新工作簽，被迫陸續返回，未來台港互設機構恐將名存實亡。

【3】全台搶種電 害農漁民丟飯碗

近年「農地種電」成為光電發展主流，但與農民、生態爭地的狀況仍讓環保團體擔憂；農委會日前雖強調已加強審核機制，秉持「以農為本」，但其修正的時間點仍遭環團質疑「太慢」，條文中也讓人看不出保護農地的具體方向，不僅造成生態衝擊，還可能讓不少農漁民失業。

【4】數位券被打趴 湧現跳船潮

振興三倍券上路，要領紙本券的民眾人數輾壓綁數位券的，隨著紙本券優惠持續加碼，數位券幾乎只能守著「基本盤」的300元，有的甚至還沒有，跳船潮從原本粗估約1成，可能拉高到3成，領數位券的你不妨評估看看，要不要跟進跳船？

【5】三浦春馬燦笑下 身心默默崩壞

日本人氣男星三浦春馬18日被發現於東京自宅疑似輕生，享年30歲，消息震驚海內外演藝圈，粉絲也相繼至他的公寓前獻花致意。日媒《FNN PRIME news》報導指出，警方搜查相關人士在三浦住處現場有找到他常用的記事本中，隨手寫下「好想死…」等企圖自殺的隻字片語。據《體育報知》報導，三浦在家中被經紀人發現且在救護車抵達時，仍有微弱的心跳，救護人員曾用心臟去顫器（AED）嘗試急救，但最後仍回天乏術。

(中時電子報)