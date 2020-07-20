高球界傳奇人物「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)19日自曝染上新冠肺炎，由於老球王今年80歲了，大家替他擔憂。沒想到這已經是3月中的事，他在家中自我隔離到4月就痊癒了，老球王的身體不是蓋的。

尼克勞斯說：「芭芭拉(妻子)無症狀，我有喉嚨痛與咳嗽，但時間不長，我們算是非常幸運，畢竟芭芭拉和我都是高風險的年齡。痊癒之後我們在家多隔離1個月以策萬全。」他們3月13日被驗出染病(PGA當日宣布停賽)，在家隔離到4月20日，現在他們檢驗陰性且有抗體。

生涯18座大賽冠軍的紀錄至今仍由尼克勞斯保持，他創辦的俄亥俄紀念高球賽今年改為閉門舉行，他也很樂意維持親自與冠軍握手的傳統。老虎伍茲(Tiger Woods)先前就知道尼克勞斯染病，「他們撐過去並且平安健康，對我們這些崇敬他的高球選手是個大好消息。」伍茲生涯15座大賽冠軍僅次於尼克勞斯。

(中時電子報)