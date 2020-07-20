振興三倍券15日正式上路後，各地郵局、超商出現排隊人潮，甚至一度出現系統大當機狀況，不少民眾也已使用三倍券消費，不過有些攤商抱怨核銷難，且擔心收到假鈔。對此，民進黨桃園市議員指出，不少可使用三倍券的百貨、賣場業績都有成長，呼籲店家趕快收券。

三倍券上路，不少市場、夜市等攤商，對於是否收三倍券相當苦惱，不收怕民眾不消費，收了又怕面額太大難找零，需準備多一點零錢，尤其還有核銷問題，因此需多攤商仍選擇只收現金。

不過，王浩宇在臉書指出，這兩天因為三倍券推出，百貨、賣場業績都有30%～50%不等的成長，有量販店連貨架都被搬空了，呼籲「店家快收吧！」

網友也表示，住家附近超級市場擠滿人，「買個電器，居然排不到裝機時間，大爆滿！」「小店不收真是損失」但也有人說「家長都會帶小朋友去買玩具，花掉屬於小朋友的三倍券，玩具店生意好好，我看他們一直在補貨」「百貨公司超多人」，希望能教怎麼分辨真假，不然真的會怕啊」。

另外，根據《TVBS》報導，許多民眾都將三倍券用於超市、量販店購買民生用品，光是上路前兩日，業者已收到上億元的券，其中光全聯就進帳8千多萬元。

(中時電子報)