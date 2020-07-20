台股上周受惠台積電(2330)周漲逾5%強力助攻，力抗上檔壓力，於周三(15日)盤中寫下波段新高12320.48點，惟美股回檔及周末賣壓出籠，加上生技股漲多拉回成重災區，先前領漲的櫃買指數連四黑，衝擊市場信心。專家認為，台股盤勢由盤堅轉為震盪，而月線是大支撐，本周將在月線11,906點與12000大關間震盪。

上周生技族群賣壓沉重，包括合一(4743)、杏輝(1734)、中天(4182)等防疫概念股下殺跌停，生醫作夢行情大翻轉成惡夢，本土資金上周五再度賣壓出籠，統計上市櫃生技類股單周市值大減逾2千億元，成為盤面重災區，本周能否回穩甚至翻身，備受關注。

籌碼面，上周外資賣超台股16.736億元，投信買超54.9487億元，自營商賣超44.188億元，三大法人賣超5.97億元。其中，外資一周來在集中市場僅小幅賣超16.7億元，投信則連5買、並逐日增額，顯示內外資不看淡後市，惟目前大盤券資比已達3個月來低點，籌碼面趨於零亂，恐加劇波動。

消息面，本周國內聚焦的除息指標為鴻家軍，包括鴻海(2317)、鴻準(2354)皆在周四(23日)除息，鴻海擬配息4.2元，以17日收盤價88元換算，殖息率約4.7%，鴻準則擬配息2.5元。分析師指出，由於熱錢湧入帶動新台幣走升，市場預期，在熱錢與傳統旺季的雙重支撐下，有助鴻海集團快速填息。

國際方面，美股本周將有數十家企業接力發布財報，包括周三(22日)發布業績的微軟與特斯拉，以及周四的推特與英特爾等，其業績表現將左右那指走向，其中，又以今年來股價瘋漲超過260％屢創新高的特斯拉最受矚目。

分析師表示，台股位階已來到相對高檔，類股輪動速度加快，加上正值國內外財報旺季，股市回歸基本面，宜採選股不選市方式參與，挑選上半年營收較去年同期成長、第二季營收雙率雙升，再搭配三大法人積極敲進的個股。

(時報資訊)