台股第2季以來伴隨指數反彈及創高，成交量持續升溫，緊跟著台股ETF成交量跟著走高。台灣證券交易所，今年截至6月底，集中市場掛牌上市ETF資產規模達5,347.8億元，年成長25％；ETF日均成交值137.3億元，年成長45％。但證交所也提醒，各類型ETF投資標的、報酬與風險狀況可能南轅北轍，投資人務必先認識商品特性及風險。

證交所表示，目前100多檔上市ETF可概分為兩大類。一類是傳統型ETF，追蹤國內外股票、債券等現貨表現。這些ETF以買進並持有一籃子股票、債券、REITs等有價證券為主，對於看好市場長期向上趨勢，或想獲得穩定配息的投資人來說，這類ETF適合作為核心部位或定期定額標的，納入中長期理財規劃。雖然是傳統型，投資仍有一定的風險，選擇標的時，建議先瞭解市場風險、信用風險、終止上市風險等，觀察流動性、折溢價、追蹤偏離程度，並定期檢視自身投資配置的風險集中度，必要時加以調整。

另一類是交易型ETF，包含原型期貨ETF、槓桿型ETF及反向型ETF，分別以追蹤期貨指數表現、讓單日報酬放大為兩倍以及獲得與標的反向之報酬為目標，主要投資標的是期貨而非現貨。這類ETF可供短線操作、避險等策略運用，但價格波動可能較傳統型ETF來得大，再加上期貨到期前須轉倉、槓桿反向ETF須每日重新平衡，故這些ETF會頻繁的調整期貨持倉部位，較高的管理費用、轉倉及交易成本對長期績效表現或有負面影響，因此只能夠短期交易，不適合長期持有。

證交所推動ETF多元創新的同時，亦注重市場衡平發展，觀察2015至2017年，因主管機關剛開放槓桿反向ETF及期貨ETF，新上市者以此類居多，不過2018年以來發行面又回歸以傳統原型為主，並結合股利、ESG、科技等主題而廣受青睞。至今年6月底的數據顯示，上市ETF發展尚屬均衡，傳統型與交易型檔數幾乎各半，適合中長期投資的傳統型ETF資產規模占比約6成，而適合短期操作的交易型ETF成交值占比則達7成以上。

(時報資訊)