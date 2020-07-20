高雄市長補選倒數不到一個月的時間即將登場，國民黨籍李眉蓁對戰民進黨籍陳其邁，以及台灣民眾黨徵召的親民黨籍高雄市議員吳益政，呈現三足鼎立局勢，而三人的一舉一動更是備受外界關注。對此，資深媒體人黃創夏則說，陳其邁要「擺脫韓丶李，才能激發真熱情...」。

黃創夏今(20日)在臉書寫下，「嘲笑李眉蓁=支持陳其邁？『穩嬴了』未必『拉高投票率』！」他也認為陳其邁「擺脫韓丶李」才能激發真熱情...。貼文曝光後，有網友則是認為，「年輕人及中間選民有沒有返鄉投票動能將是關鍵，激情不再，年輕人累了，都有可能大意失荊州，陳其邁的隱憂」、「還要擺脫柯文哲～感覺好像是柯在選...」。

而貼文也釣出高雄在地人心聲，「已被玩弄夠了。我們只想找一個有心有能力可以趕快把市政搞好的團隊，其他速速退散，不要再玩了」。

另外，其實日前黃創夏也在臉書疑似用三句話暗喻抽籤結果，寫下「1️馬當先！2面作戰！3聲無奈！」也掀起網友們熱烈討論，紛紛表示，「恰巧詮釋侯選人特性」、「好聰明，也是事實」、「貼切」、「神妙的比喻」。

隨著高雄市長補選進入最後關鍵時刻，近日國民黨ˋ民進黨兩方隔空交火，互控政見複製貼上，李眉蓁怒批，發政見「邁拷貝」，搶功勞變「邁割來」。陳其邁則狠酸，李走「韓式路線」複製貼上韓的政策、團隊。至於，吳益政則說，自己政策都會與各行業討論。

(中時電子報)