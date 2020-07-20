嘻哈新人Allyson陳瑾緗獨推出新單曲〈不洗頭〉，她找來夯曲〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉的饒舌歌手水水Miz98合唱，Allyson笑說：「我就是要找個跟我一樣怪的女生來合作！」因此次合作，同樣是21歲、獅子座、離鄉背井到台北打拼的兩個女生一拍即合，現在還一起租房子當室友，成為可以一起享受「不洗頭」日子的好姊妹。

Allyson在去年到上海參與《中國新說唱2》比賽，兩天的賽程非常緊湊，早上6點集合，結束都已經是凌晨兩點，回到飯店都3、4點，她直說：「實在沒時間好好洗頭。」而四月的上海天氣還是很冷，「在第三天結束了比賽，我在飯店待著時，就是寧願把時間拿來寫歌，也不想去洗頭，於是乾脆寫了會讓女生很有共鳴的主題『不洗頭』，這首demo就這樣放了好一陣子。」直到她開始著手籌備自己的首張創作專輯，便從她創作的歌庫裡翻出這首demo，並且決定邀請她很欣賞的「她gucci 的時候眼淚總是prada prada 的dior」原唱「水水Mizu 98」一起合作！

Allsyon和水水Mizu 98結為好友，日前還相約一起租房子住，兩個人同樣年紀、同樣星座，更是同樣是離開老家來到台北追求夢想，Allsyon說：「相信變成室友後有更多音樂上的火花！」且兩人還笑稱還有一個共通點，「就是一樣懶！」除了運動外，只要她們兩個結伴出門，走路走到好累，就會用眼神溝通，火速達成共識：「坐計程車！」Allsyon大笑說：「不要讓經紀人知道，因為她希望我們省錢，但我們兩個女生超懶！」不過她也爆料走迷因系路線的水水Mizu 98私下是迷路大王、是路痴，「水水超會迷路，每次跟她約，會收到她的訊息，就知道她又迷路了！」

(中時 )