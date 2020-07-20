高雄市長補選投票，將於8月15日舉行。國民黨參選人李眉蓁日前被問及，有找前高雄市長韓國瑜站台幫忙？李眉蓁坦言有與韓溝通過，但韓說怕會害到她。對此，有評論認為，韓曾掀起「韓流」，民進黨對韓流仍十分畏懼，將補選時間縮短，就是避免再度醞釀另一波韓流，以免再次挫敗。而韓出來的時機點恐會在選戰末期，成最後大催票角色。

李眉蓁日前表示，很期待韓能出來幫她鎮台，但韓很客氣，也怕會害到李眉蓁。資深媒體人黃暐瀚認為，韓會這麼說，恐擔心當初罷免投票時的影響仍在，會影響李眉蓁的選情。國民黨主席江啟臣對韓曾承諾為李輔選一事，江說黨內所有同志願意幫忙李眉蓁，當然100%歡迎，且已經陸續安排當中，大家同心協力就是要守護高雄。據《中評社》評論指出，高雄市長補選，民進黨還是很怕韓流，但也表示，韓才剛遭到罷免挫折，公開力挺可能是雙面刃，需要審慎評估。

該評論認為，民進黨對於韓流仍畏懼，將補選時間縮短就是避免再度醞釀另一波韓流。此外，議長之死與替韓討公道成短期內催票的最好策略，能催出藍軍基本盤與挺韓支持者的票。不過該評論指出，韓剛遭到罷免，公開力挺恐是雙面刃，會讓韓耗損政治能量，韓陣營與李陣營必須審慎評估。該評論分析，韓出來的時機點恐會選在選戰末期，並定位為最後大催票角色。

(中時電子報)