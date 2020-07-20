大陸在改革開放後，兩岸的經濟、軍事的天枰出現變化，但近年因兩岸關係轉壞，台灣的政府在對美、陸態度上逐漸偏向依靠美國，曾任中華民國駐紐西蘭大使的資深外交官介文汲，近期接受媒體專訪時指出，台灣因美國全球戰略轉變，以往棋子的地位，出現變化。

美中台三邊關係一向是探討兩岸關係、區域關係等政治、國關論述的重要參考依據，據《中評社》報導，介文汲近期接受港媒《超訊》月刊專訪，談及「美中台三邊關係的變化」，主要是美國變了。他解釋，二戰後，美國長期希望「兩岸維持現狀」，不希望兩岸走得太近，但也想發生直接衝突，這對美國而言最符合利益，台灣作為制衡對岸大陸的一個棋子就可以了。

雖然近期台灣和美國關係趨近，但介文汲認為，「美國絕對是看台灣對美國有什麼利益」，台灣有甚麼制度、意識形態，那些都不是主要的、是包裝性質。他認為，美國國防部長埃斯珀曾多次公開聲稱，將讓美軍重返印太，且為因應解放軍在南海動作頻頻，近期在南海派了2個航母戰鬥群牽制解放軍。而台灣的角色，實際上已從「棋子」慢慢轉變，有一點主動挑戰或挑釁大陸的「槍手」。

至於美國為何會有如此盤算？介文汲強調，「若兩岸真的爆發直接衝突，美方是不大可能會介入到軍事衝突的，因為受影響的只會是兩岸雙方，衝突演變沒有足夠的外力，美國是不會有壓力的」。

(中時電子報)