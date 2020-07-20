氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至23日大氣低層為偏南風，中層「太平洋高壓脊」增強，使天氣持續「晴朗酷熱」，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度的機率。

吳德榮提及，昨天台北市因無海風調節，再加上「熱島效應」，最高溫再推升至39.0度、為今年最高、也是自1897年設站以來第2高。南投因地理環境，最高溫也達39.3度，連3天超過39度。其他地區最高溫大都出現在內陸，或過山沉降作用的地方。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，24日至26日大氣低層轉為為西南風，中層仍為「太平洋高壓脊」，天氣持續晴朗酷熱，各地區高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；西南風水氣增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後有對流發展，大部分在山區，部分鄰近平有地受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢。

(中時 )