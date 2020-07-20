由於環境有利於午後對流發展，氣象局指出今天午後雷陣雨會發展得較早且較旺盛，西半部大部分平地、東北部近山區平地、各地山區出現午後雷雨機率高，並有局部短時大雨發生。周六、周日（7/25~26）也有範圍稍大的午後雷雨。

氣象局表示，臺北氣象站昨天（7/19）下午1時出現設站以來7月份最高溫39度，也是今年台北站的最高溫度。各地今天沒下雨前天氣仍炎熱，高溫33到35度，其中內陸近山區處，台北、埔里盆地及花蓮縱谷有機會出現36至38度高溫。降雨方面，清晨東南部沿海有零星降雨，其他地區中午前天氣大致穩定，但預計午後雷陣雨會提早且發展旺盛，各地山區、西半部、東北部近山區平地有午後雷雨，並有局部短時大雨發生機率。

氣象局說，周二至周五（7/21~24）高壓較強，午後雷雨範圍縮小，中南部近山區平地、其他山區有局部短暫雷陣雨。周六、周日（7/25~26）午後雷雨範圍稍大，山區、西半部及東北部有機會出現局部雷陣雨。

(中時電子報)