大陸強行實施香港《國安法》，英國將進一步祭出反制措施，根據英國媒體報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今（20）日將宣布，中止與香港之間的引渡條款。

路透社報導，英國《泰晤士報》（The Times）、《每日電訊報》（Daily Telegraph）皆引述消息人士指出，英國外交大臣拉布周一將在國會中宣布，中止英國和香港之間的引渡條約。

針對報導，英國外交部拒絕回應。

反制香港《國安法》實施，英國先前已率先宣布，將接納約300萬香港人赴英。在加拿大、澳洲相繼宣布中止和香港的引渡條款後，預計英國本周也會跟進。

英國與大陸的關係持續惡化，除了新冠肺炎疫情，大陸強推香港《國安法》更讓兩國之間的衝突升溫。

英國首相強生（Boris Johnson）14日宣布，英國正式排除華為參與當地5G網路建設，並且在2027年前，全面移除已經安裝的華為設備。

針對英國近期對大陸提出的一系列反制措施，北京批評倫敦在迎合華府。大陸駐英國大使劉曉明周日接受英國廣播公司（BBC）專訪時警告，如果倫敦對陸官員進一步祭出制裁，大陸也會強硬回擊，「如果英國政府對任何一名中國人祭出制裁，中國肯定會堅決回應。」

(中時新聞網)