立法院日前審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠立委發生推擠，國民黨立委陳玉珍在過程中表現極高戰力，引發不少討論。近日陳玉珍被爆曾加入交友App，吸引不少外國人主動聊天，而她也大方透露理想型對象。

藍綠兩黨再上演爭搶主席台大戰，陳玉珍全副武裝上陣，儘管脊椎才剛開刀，但仍戰力十足，死守住主席台到最後一刻。日前陳玉珍在臉書PO出傷勢，表示由於防護得宜，因此除了手臂上及背部的一些淤青及開刀的縫合處隱隱作痛外，基本上並無大礙。

女戰神也嚮往愛情的滋潤，媒體報導陳玉珍曾加入交友App，她也大方透露最讓自己心動的對象，要頭腦清楚，並懂文學，最好能吟詩作對。

陳玉珍在交友APP上的照片相當清秀，讓不少人驚艷。（圖／陳玉珍提供）

陳玉珍交友軟體上大頭照用的是8年前的照片，拿掉眼鏡與花合照，模樣相當清秀。陳玉珍接受《中時電子報》採訪時透露，有不少外國人會找她聊天，一開始都是聊工作、興趣等日常話題，但又不能說自己是立委，怕被以為是詐騙，只能介紹是做法律相關工作，不過也不是律師、檢察官或法務助理，只能簡單帶過，可能因此讓對方覺得不誠懇，所以互動都無法長久。

交友軟體上的照片讓不少人看了相當驚艷，完全認不出來是同一人。陳玉珍也笑說，為了從政犧牲很大，如果放的是立院被打的照片，應該沒有人要跟她聊天，但身為立委，這是她應該做的，雖然開刀傷口因那天拉扯隱隱作痛，不過進立法院議場就要「以國家興亡為己任置個人死生於度外」。

此外，陳玉珍直呼民進黨立委鍾佳濱「我的佳濱」，也引發網友熱議，她先前受訪就曾透露對鍾佳濱的欣賞。18日在政論節目《聚焦關鍵》中表示，當天會喊「我的佳濱」是戰術之一，可避免他聽到國民黨的戰略，其實鍾佳濱是他在台大的學長，當時兩人就曾聊社團、學校及從政經歷，而拍照的鄭運鵬和她同屆，兩人也有共同好友，因此拍下這張台大校友合照。

鄭運鵬（前）拍下與陳玉珍（後右）、鍾佳濱合照。（圖／摘自鄭運鵬臉書）

(中時電子報)