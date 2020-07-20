小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】台積電帶旺 14檔供應鏈活蹦亂跳

台積電（2330）成為市場吸金機，17日股價走勢獨強，包括辛耘（3583）、京元電（2449）、漢唐（2404）等14檔台積電大聯盟個股，在台積電庇蔭下，股價17日呈現活蹦亂跳。

【2】日擬邀台積設廠

日本政府基於國安考量，計畫邀請海外半導體業者與日本國內業者合作，共同打造「半導體國家隊」。日本讀賣新聞19日報導，日本計畫邀請全球晶圓代工龍頭台積電赴日投資建廠，以提振日本國內落後的晶片產業。但台積電對此報導暫不評論。

【3】蘋果挺立訊 鴻海面子、裡子雙輸

緯創正式宣布將旗下緯新資通（昆山）及緯創投資（江蘇）100％股權、含括廠房及業務出售予中國立訊集團後，業界及法人圈皆關注交易案對台iPhone供應鏈的影響，目前亦多預期，對兩大組裝代工廠鴻海及和碩將是弊大於利，但緯創則可望因此為虧損多年的手機業務畫下停損點。

【4】台幣升勢旺 壽險求央行 讓海外孳息匯回

新台幣匯率強勢，壽險業喊「救命」！新台幣對美元近日不停挑戰29.5元大關，壽險國外投資避險成本大幅增加，壽險公會近期已形成共識，希望向中央銀行爭取匯回額度，將每年海外投資新增孳息約新台幣4～5千億元的部分匯回後重新以換匯（CS）方式避險再匯出，以降低資金成本。

【5】新一波科技法說 牽動個股行情

台股高檔震盪，距月底倒數兩周，7月以來加權指數累計上揚560點，月線拚連四紅，新一波20餘家科技公司法說會，關注本周的力成、力旺，以及下周的穩懋、聯發科、友達、日月光投控等，法說會對第三季營運展望，也攸關個股行情。

(中時新聞網)