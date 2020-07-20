名人堂球星巴克利(Charles Barkley)、勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)即將在TNT合作新節目「The Arena(競技場)」。節目預計會一路做到開季(7月31日)與季後賽(8月18日)，反正勇士沒參加復賽，格林有很多時間。

然而巴克利、格林兩人關係很差，真的有辦法搭檔嗎？格林對《今日美國》說：「他不是我朋友，我不會在乎他的意見，所以我們也不需要和解。」「巴克利會講一些瘋狂的論點來博取眼球，我不確定那些是否他的真實想法，因為我沒跟他合作過。」

格林嘲笑過巴克利生涯無冠，巴克利譏諷格林只是個小角色，靠著超強隊友拿總冠軍，輪到他扛起球隊時(本季勇士主力受傷)，格林就不中用了，只能繳出「三單」(得分、籃板、助攻都個位數)的數據。

兩人的政治理念也不同，巴克利批評搞政治只會讓NBA變成馬戲團。格林則是對媒體高談闊論黑人民權與體制性的種族歧視。「這不是我挑戰巴克利的節目，我的重點在於讓大家意識到美國黑人的困境，我認為這會是個很好的節目。」

(中時電子報)