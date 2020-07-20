三倍券內藏「塑膠套」別亂丟！創意收納用途多。(中天新聞提供)

三倍券15日開跑以來，從排隊領券、三倍券真偽辨識，到三倍券內夾的橘色塑膠片，出現不少可議之處，尤其那片橘色塑膠片最引人詬病。政府印製三倍券竟帶頭使用不環保質材，看在氣象達人彭啟明眼裡，政府沒做綠色紓困也就罷了，連這最後一關都沒做好，真的可惜。

聯合報報導，台灣領三倍券紙本的人數多達1千多萬人，每領一份三倍券即產出一千餘萬片塑膠，環保人士抨擊經濟部作法失當。對此，環保署表態回應，並未參與三倍券印製和發放作業，不了解三倍券包裝細節，但相信有其使用上的功能，其他不便評論。

彭啟明除了關注本業天氣風險管理，也長年關心環保議題。他說，疫情開始時即希望政府能綠色紓困，但來到這階段是不可能了，沒想到政府竟會在三部券的最後把關失策，他感嘆真的很可惜。

中天新聞報導，多出這個塑膠套，有人質疑是過度包裝，不過專家說，只要發揮巧思，這塑膠套的用途相當多，不要輕易丟棄。將之用來作拍立得照片、發票夾或口罩夾都很方便。家事專家楊賢英更建議，塑膠套上方用小針打2個洞，還可裝耳環、項鍊不會打結；或者將塑膠套剪短一點，就可直接放入包包，變身可隨身攜帶的收納好幫手。

不過，對於這片多出來的塑膠套，網友超有意見，「不是要限塑嗎？怎麼不用紙的？政府帶頭用塑膠」、「政府浪費，還要民眾廢物利用，真強」、「爛到笑出來，還不環保，花了多少額外成本」、「家裡有一堆，別再製造垃圾！」、「2300萬個，有多少人會重用？」、「在我的眼中看來只是垃圾」、「誰會想用」、「無腦的浪費 就算一元總數超過千萬啊，無腦的官啊」、「政府浪費資源製造垃圾，還要人民去想辦法」。

(中時電子報)