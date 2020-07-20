有一名30歲男子，從一年多前經常會「閉目養神」，不經意報出一些數字，他的父親竟靠著這一串「明牌」中過3次獎，但他後來常常一閉眼就醒不過來，家人擔心男子的狀況帶他就醫，沒想到竟發現他患有猝死風險很高的疾病！

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中表示，這名男子的父親因真的中過3次小獎，深信兒子有神佛之緣，因此常帶著他去接觸宗教儀式，但是這名男子有數次在活動中陷入昏迷、叫也叫不醒。

家屬擔憂的帶他就診，陳榮堅發現，該患者屬病態性肥胖，在面診過程中，這名男子跟他話說到一半會突然沒有意識，同時講些奇怪的話，於是陳榮堅替男子抽血檢驗，發現他血液中的二氧化碳濃度高達60mmHg（正常人為40mmHg以下），原因就是過胖。

陳榮堅表示，一般正常人氧氣濃度要90mmHg，但是男子驗出來只有80mmHg，由於男子身形屬肥胖型，呼吸道相對比較狹窄，因為胖、心肺功能的換氣能力很差，因此他屬於病態性肥胖造成呼吸睡眠中止，加上氣體交換有問題。

陳榮堅更指出，加上這名男子血液中二氧化碳濃度過高，導致他不時出現神智混亂，後來他與家屬討論分析後，若狀況持續，恐有猝死問題，因此替患者進行了減重手術，後來情況就有所改善，不再出現坐著就會突然喃喃自語的症狀。

(中時新聞網)