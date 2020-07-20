許多民眾喜歡到日本旅遊，其中關西奈良深受台灣人喜愛，尤其是奈良公園和周邊成群結黨的小鹿，可愛模樣讓人忍不住想要摸摸牠們和餵食。奈良的鹿非常習慣從遊客手中吃到餅乾，也經常會主動向人乞食，不過近日卻傳出小鹿肚子太餓而討食物，卻遭到店家無情拒絕，讓網友大喊好可憐！

由於新冠病毒在日本橫行，疫情相當嚴重，導致以觀光著名的古城奈良這段時間相當冷清，遊客人數少得可憐，也連帶影響到小鹿們無餅乾可吃，成天都在餓肚子。據日媒《ANN》，日前有一隻小鹿實在是太餓了，帶著BABY小鹿到奈良公園旁的知名店家討食物，被網友全程錄下。

成年的鹿用鼻子按下店家自動門上的開關，等到自動門開了之後，很有禮貌的相店家鞠躬，想要討些食物，BABY鹿也跟著一起點頭鞠躬。不過店家沒有給牠們食物，而是拿起布條揮舞，希望小鹿能離開。

雖然小鹿長年以來對附近店家和居民造成許多生活上的影響，但對外地遊客來說，牠們是最可愛的奈良風景之一。網友看到小鹿們討不到食物的畫面相當不忍，紛紛表示「鹿鹿很禮貌待在門口，沒有擅自進去」、「怎麼忍心拒絕」、「看牠們餓得好可憐哦」、「鞠躬時看起來可憐兮兮的」。但也有網友站在店家立場，認為「應該是怕餵了一隻，會吸引來一群吧」、「店員其實是對的」、「其實小鹿也不是靠遊客餵養的，有草有樹餓不著」。

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(中時新聞網)