「馬來西亞動物協會」（Malaysia AnimalAssociation）19日在臉書上傳一支長達45秒的虐貓影片。畫面中，一隻幼貓被人點火後，痛苦得在草地上亂竄，最後終於不堪折磨，慘死在草地上，由於虐貓者行徑令人髮指，協會為盡快逮捕虐貓嫌犯，發出1萬令吉（約新台幣7.4萬元），懸賞緝凶。

根據《中國報》報導，「馬來西亞動物協會」在臉書貼出一支虐貓影片，內容是一隻小花幼貓在被人惡意淋上汽油後，無助的在草地上四處張望，似乎還不知道發生了什麼事，此時虐貓人手拿打火機入鏡，朝小貓身上點火，小貓立刻被燒成一團火球，痛得拔腿狂奔；虐貓人士在過程中還追上小貓查看狀況，最終小貓被大火燒得奄奄一息，倒在草地上痛苦死去。

協會表示，有線索指出這起虐貓事件疑似發生在彭亨州（Pahang），但因掌握的資訊不完整，因此協會發出懸賞令，希望有民眾可以提供關於虐貓人士的相關資訊，並將懸賞金額由原本的3千令吉（約台幣2.2萬）提高到1萬令吉（約台幣7.4萬元），希望盡快將虐貓者逮捕到案，讓他接受法律制裁。

而許多網友在看過虐貓影片後，紛紛在影片下方留言痛批，「應該讓虐貓者快點受到制裁！」、「太可惡了！政府要加重刑罰才能遏止這類事情再度發生」、「好難過，希望虐貓的人快點受到報應」。

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(中時新聞網)