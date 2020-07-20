高雄市長補選將於8月15日舉行，目前外界都在關注國民黨高雄市長候選人李眉蓁能否守住3成投票率。國民黨新北市議員葉元之日前在政論節目被問到這問題時，葉當場所顯現的「真實反應」讓同台來賓笑言，「怎麼覺得有點心虛地講」！

外傳高雄市長補選，國民黨推李眉蓁，本意是想保住2014年國民黨在高雄最低票的三成，只要李眉蓁能保住這3成的得票比例，黨主席江啟臣就能保住黨主席一職，遭外界視為這是一場「江啟臣防線」之戰。

不過，對此傳聞，江啟臣表示，沒有防線問題，只有守護高雄，才是防現。李眉蓁也表示，國民黨當務之急，就是要衝高投票率，拿回高雄市長寶座。

而知名政論節目主持人周玉蔻觀察近來高雄市長補選選情，在其主持的政論節目《辣新聞》上表示，江啟臣防線現在看起來還是守得住，最新民調看起來李眉蓁的投票率應該能維持3成左右。

這時，同台的葉元之就被問到，是否認為「李眉蓁能否拿到30萬票」？只見葉元之的反應現是「Err..」一下，然後臉色似乎非常複雜的憋笑回應「我們盡..我覺得有阿有阿」！旁邊來邊馬上吐槽，「怎麼覺得有點心虛地講」，葉元之連忙澄清，「因為我沒想過這個問題」，全場來賓聽完葉元之的說法都大笑。

(中時電子報)