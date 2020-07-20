美國記者大衛．艾克斯（David Axe）近日在《富比士》（Forbes）雜誌網的評論，分析大陸攻台的最佳狀況與最糟狀況，其中，最壞的狀況則是卡在台灣加強防禦的澎湖，美軍派2、3支航母戰鬥群介入，拖上好幾星期，要是真出現這種狀況，台灣不僅能自衛，還能以與日俱增的長程超音速巡弋飛彈反擊，甚至打到北京。對此，前海軍艦長張競博士則質疑該篇文章的可信度與背後目的，「我們到底要聽這些洋和尚唸經到幾時？」

該篇報導提到，如果北京扣動扳機並派兵橫渡台灣海峽，戰爭可能會迅速結束，大陸火箭可能會迫使台灣軍隊屈服，為成千上萬大軍開道，從台灣西南部平原登陸，而這對大陸來說，也是最佳狀況。相反的，最壞的狀況則是卡在台灣加強防禦的澎湖，美軍派2、3支航母戰鬥群介入，拖上好幾星期。

另外，美國智庫企業研究所（American Enterprise Institute，簡稱AEI）說，台灣部署現代巡弋飛彈，向北京傳達了戰爭不僅限於島上和附近海域的訊息。這更在於告訴對岸，台北可以藉由巡弋飛彈，打擊解放軍目標，並把戰場帶到大陸本土，讓大陸付出代價。

針對此篇評論，據《ETtoday新聞雲》報導，張競則是認為，這種投書背後是否隱藏政治目的，不斷鼓動衝突開戰情緒，發放壯膽搖頭丸所為何來？為何要特別挑選富比士這個媒體平台？等等問題，都是值得深入追查思考的。

(中時新聞網)