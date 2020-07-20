台股上周五（17日）全體上市公司總市值為37兆725億元，較前周五（10日）總市值增加3,273.64億元，周增幅為0.89％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、自行車股等，本周指數區間介於11,900-12,500點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.全球資金寬鬆，在熱錢助陣下儘管時值台股除權息旺季，台股行情欲小不易。在市場過熱，短沖套利賣壓不小下，近期仍呈震盪之劫，但「萬二」大關若結合短期均線成為強力支撐，只要量價結構不失序，台股仍可望維持創高格局。

2.台股短線乖離修正，但未脫多方掌控格局，台股自7月起，指數穩定攻堅，相對國際股市有撐，近期雖短線乖離放大下出現明顯震盪格局，但台積電法說釋出正面展望，且外資籌碼穩健偏多，再加上國安基金喊話繼續挺台股，短期震盪無礙後勢，有望再次衝高。

(工商 )