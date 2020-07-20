台股累計今年初開盤迄今共129個交易日，集中市場總成交金額為23兆1,754.14億元，市場日均值為1,796.54億元，股票成交量週轉率為55.03％。群益證券看本周指數區間為11,900-12,300點，本周看好四大題材類股，包含：PCB股、IC設計股、PA股、自行車股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.據財政部海關進出口統計，台灣對外出口持續四黑。不過，兩岸經貿卻不降反升，台灣對大陸（含香港）出口2月因春節效應逆轉飆高31.5％，3月仍成長3.4％，到4月、5月、6月出口分別有14％、10.3％、13.8％的二位數成長。

2.第2季集中市場的大戶、中實戶及櫃買市場的中實戶人數全面上升，合計比前季大增5910人，創下歷史新高。2Q自然人成交比重大增，自然人的交易比例從第1季的57.92％，增加到62.87％，激增4.95％。

3.國際半導體產業協會（SEMI）公布，台灣對新冠肺炎疫情控管得宜，考量台灣半導體產業扮演全球重啟經濟復甦發展關鍵角色，SEMICON Taiwan 2020（台灣國際半導體展）將於9月23～25日在台北南港展覽館如期舉辦。

(工商 )