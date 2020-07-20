台股近期接連出現高檔震檔，17日幾乎靠台積電一枝獨秀撐盤，不少個股回檔幅度大，低基期、低價股趁勢崛起，里昂證券將京元電（2449）由「賣出」升評「優於大盤」，相對吸睛。

里昂證券指出，京元電有20％營收來自大陸基地台客戶，因而讓市場對營運後市抱持高度警戒，但是，眼前有多項營運引擎齊聚，呼應台積電法說對5G智慧機與高效能運算（HPC）正面觀點，恰可抵消喪失大陸基地台客戶營收的負面衝擊。

基於台積電對5G智慧機與HPC的樂觀看法，里昂認為，京元電在此趨勢中，可從5G系統級晶片（SoC）、GPU、CMOS影像感測器（CIS）領域受惠。首先，台積電認為儘管智慧機出貨量成長性不高，對5G智慧機滲透率卻相對樂觀（預測2020年滲透率逼近二成），顯示5G SoC出貨量有更大上升空間。

其次，GPU探針卡供應商獲利能力提高，則點出HPC需求確實強勁，根據里昂調查，京元電可同時獲取晶圓級、最終測試的市場；加上CIS需求也表現不俗，各項商機加總之下，可抵禦基地台客戶下滑影響，且京元電2021年前景也會優於市場預期。

(工商 )