高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)推出TT Premium電源供應器頂級版，預計於7月開賣，為第3季營運增添動能，由於遠距生活及宅經濟持續發威，曜越預估，第3季會比去年同期好。

曜越表示，新推出Smart BM2 450W/550W/650W/750W銅牌認證電源供應器-TT Premium頂級版，此系列平價的新電源採扁平式模組化線材設計，可輕鬆理線，其寬150mm、長160mm、高86mm，並擁有使用日本高品質電容，優化產品持久性和穩定性、14公分Rifle軸承風扇能有效降低電源的溫度，使用時也超靜音、電源採單向12V和DC-DC模組設計將電壓穩定輸出最佳化，可滿足系統的負載程度，以及符合Intel ATX12V(2.4版) 以及SSI EPS12V(2.92版)標準；Smart BM2系列銅牌認證電源供應器 - TT Premium頂級版還使用了電壓保護(OVP)、過功率保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過溫度保護(OTP)和短路保護等工業級保護設計，讓消費者在使用上可以絕對安心。

曜越因北美電競相關需求熱到爆，6月合併營收躍升至5.71億元，月增17.25%，年成長52.22%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為13.58億元，季增33.14%，創下單季歷史新高，公司自結4月稅後盈餘為700萬元，單月每股盈餘為0.12元，由於第2季合併營收衝高，且毛利率不錯，法人預估，曜越第2季獲利有機會較第1季倍數成長，累計上半年合併營收23.33億元，年成長14.65%。

曜越表示，由於北美地區客戶訂單強勁，第3季業績可望優於去年同期，公司將努力維持高毛利率，進而帶動獲利成長。

(時報資訊)