台積電(2330)雖因法說會優預期而大漲，但如預期在生技股以及其他漲多中小型股持續回檔修正下，壓抑指數漲幅，終場台股上周五以上漲23點收在12181點，成交量為1987億元。

美股進入超級財報周，台股也將陸續公布半年報，加上國外疫情升溫，多少會壓抑投資人進場做多意願，所以目前看法不變，接下來指數將進入高檔震盪，甚至在8月中公布半年報前、有機會至少會測月線上下支撐。

至於國外疫情持續升溫，是否會進一步拖累經濟復甦和股市大幅拉回？波段而言，股市從沒在景氣不好時出現泡沫的，所以未來要留意的是漲多的回檔修正、或是因受國外疫情影響、景氣復甦速度低於預期的較大幅度修正，不過長線景氣從谷底復甦的長多格局仍不變。

目前來看，若8月中前能守在月線上下，則可能就美國11月3日大選前後一段期間，比較需要隨時留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。(倫元投顧提供)

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