美國知名藝人和嘻哈歌手，被暱稱為肯爺的肯伊 威斯特(Kanye West)，於周日晚間舉辦個人首場總統競選的造勢活動。

知名度極高的藝人肯爺現年43歲，在南卡羅羅萊納州的為時一小時多的造勢活動上，肯爺大力抨擊墮胎、賣淫，要求隨機的成員發言，並做評論，讓部分參與的人士無法相信。

肯爺曾為美國總統川普的支持者，在上一次總統大選中曾公開力挺川普，選後亦曾赴白宮與川普會面和擁抱，表示支持。

在這場與YouTube和地方電視台同步播放的造勢大會上，肯爺仍無法澄清他是真的在競選，還是只有宣傳理念或作秀。肯爺在7月4日開啟的競選推特已經錯過幾次的現身期限，讓支持者懷疑是否僅為專輯推銷進行宣傳。

肯爺在造勢大會上多次引用聖經和基督教義，提到他曾經差點被他父母墮胎掉時，一度淚流滿面，指出墮胎應該合法化，為什麼？因為法律不是上帝創造的，所以什麼是合法？肯爺式的發言能爭取許多青年人的選票。

(時報資訊)