立院民進黨團日前不顧在野黨齊聲反對，強行通過陳菊的監察院人事案，引起不小批評聲浪，這周則擬強推「國民法官採參審制」，台灣民意基金會董事長游盈隆分析近期一份民調指出，有91.7%的人不瞭解或沒聽過民進黨提的「國民法官參審制」，直言「代誌很大條」。

司法改革基金會近日委託「台灣民意與政策顧問有限公司」進行民調，18日公布民調結果，其中，是否同意「陪審團和法官分工合作，才是台灣目前司法改革最需要的？」，結果有82%的人受訪表示同意，僅11%不同意。就結果來看，多數台灣人認為，應採用英、美現行的陪審制度。

民調也針對「台灣法官審判會符合公平正義原則」信心度進行調查，「高達64.4％的人對法官辦事沒有信心、僅29.4％的人有信心」。而「民進黨政府所推動的參審制，更高達91.7%的人不清楚、沒聽過」。

游盈隆19日深夜在臉書發文透露，立法院20日臨時會又將是政黨大亂鬥，因為民進黨將強推「國民法官參審制」，進行逐條表決，據說國民黨、民眾黨、時代力量三黨將史無前例地首次聯合反制。

他指出，「陪審制不但是民進黨現行黨綱重要的一部分，也是台灣先賢蔣謂水、許世賢等等民主前輩大聲疾呼、很早就倡議的主張」。但完全執政的民進黨不這麼做，反而「公開拋棄陪審制」的理想和承諾，在陽光下公然背信。

游盈隆強調，當民調結果顯示，有91.7%不瞭解或沒聽過「國民法官參審制」，這當然「代誌很大條」。他質疑，「為什麼一個明天就要表決的審判制度，有近92%的人不瞭解或根本就沒聽過，匆匆忙忙就要表決通過，到底是為什麼？」，「包括總統、閣揆、司法院長等官員和民代就打算呼攏過去，這還能算是民主政治嗎？蔡總統真的不在乎，激起新一波的民意海嘯嗎？」。

游盈隆7月19日臉書貼文。(圖/翻攝自 游盈隆臉書)

(中時電子報)