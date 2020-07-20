資料顯示，截至6月底，大陸境外投資者持有的大陸境內債券餘額3691億美元，持有的股票餘額3684億美元。這兩個資料都是接近3700億美元，比2019年末的餘額分別上升了13％和16％。和2016年末比，債券餘額是2016年末的3倍，股票餘額是2016年末的3.4倍。

大陸國家外匯管理局副局長、國務院新聞發言人王春英近期表示，人民幣資產在全球範圍內還是有非常好的投資價值，今年以來，境外投資者增持境內股票和債券的規模增速呈兩位數增長，境外資金中長期增持人民幣資產的格局未變

王春英表示，儘管受疫情影響，今年以來全球的直接投資總體低迷，但上半年利用外資達到了4722億元人民幣，二季度增長8.4％，這是非常可喜的成績。隨著資本市場的開放，境外投資者投資更加便利，上半年境外投資者淨增持境內債券和股票729億美元，其中，淨增持境內債券596億美元、股票133億美元。

(旺報 )