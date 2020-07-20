全球新冠肺炎持續延燒，不少業者都受到了這波疫情影響，輕則生意下降宣布停業，重則必須要結束營業關門。但其中，美國就有個珠寶店老闆，在決定停業的同時，將店內總價超過100萬美金（折合新台幣約2946萬元）的珠寶全部拿出來，邀請民眾一同參加他們所舉辦的「尋寶遊戲」。

根據國外媒體《福斯廣播電視台》報導指出，位於美國密西根州的珠寶店，老闆佩里（ Johnny Perri）因為新冠肺炎疫情而無法營業，但是他又不想要賣掉父親傳下來的珠寶店，所以他決定舉辦「付費」尋寶活動讓民眾參加，他將店內的鑽石、寶石、金條、古幣整理過後，將這些總價值超過100萬美元（折合新台幣約2946萬元）的金銀財寶，全數藏在美國密西根州的各地，並且規畫了4輪的尋寶活動，架設官方網站，對外售票讓民眾報名參加。

每一輪的寶物都不大相同，第一輪的尋寶活動即將在8月1日正式展開，而寶物則是2塊999純度、100盎司重的銀磚，預估總價值為4200美元（折合新台幣約12.5萬元），而民眾的報名費用為49美元（折合新台幣約1462元），繳交報名費之後，就可以在佩里的私人臉書社團中找尋有關藏寶圖的相關訊息與情報，佩里也對媒體表示，「之後每一輪的寶藏的價值都會提高，但是報名費也會相對應的增加。」

為了將這些財寶四散在密西根州的各地，佩里與女友四處跋山涉水，在密西根州的每處藏下平均4000美元上下的寶物，這個行程也成為他與女友的「蜜月旅行」。而之後佩里也打算，如果有民眾找到了這寶物，可以選擇留下，或是將寶物回賣給佩里折現。

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(中時新聞網)