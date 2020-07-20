新冠肺炎肆虐全球，據霍普金斯大學統計，英國有29萬多人確診，而且已經有超過4.5萬人因此而喪命，但英國民眾的防疫態度似乎還是太過輕鬆。周末英國各地把握解禁，處處可見派對和活動，甚至有人在郊區舉辦大型派對，共有3000多人徹夜狂歡，讓警方也忍不住大罵：「實在是太自私了！」

據《哈芬登郵報》報導，英國西南方的巴斯（Bath）有一座廢棄的查米唐機場（Charmy Down），周六（18日）舉行了狂歡派對，吵雜的音樂和人聲讓10公里以外的住家都能聽見，警方在周六晚間11時30分甚至直接發出警報。這場派對一直持續到隔天，參加的民眾足足狂歡了15小時以上。

警方發言人表示，收到第一通檢舉電話後10分鐘就已派員到場，但當時現場已聚集了數百位民眾，「我們除了值班人員之外，還安排了額外的人手和巡邏，而且還封鎖了進場的路線，沒想到民眾竟然隨意把車停在路邊，徒步前往派對現場。」

發言人直言，這場活動對疫情擴散有相當大的風險，「現場又黑暗又潮濕，而且還有3000多人聚集，這對公共安全有很大的潛在風險！」他坦言這場活動共接到120通民眾報警的電話；有員警忍不住大罵：「實在是太自私了！」

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(中時新聞網)