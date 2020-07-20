向來喜歡搞破壞的熱火明星前鋒吉米巴特勒，日前宣布不在自己球衣背面印上姓氏，也不打算印上黑人平權字眼，可惜他這種明顯抗議聯盟規定的行為，當然不被允許，根據《美聯社》記者雷諾斯報導，巴特勒的要求將被聯盟直接否決。

雷諾斯強調，NBA聯盟與球員工會達成改印黑人平權字眼的協議，訂出29種社會正義字眼，讓球員取代原本姓氏表達抗議，球員也可選擇仍印姓氏，假如球員球衣背面沒印姓氏或聯盟允許的平權字眼，將有可能不被允許進場參加比賽。

可是吉米巴特勒擺明就想「搗蛋」，他在上周受訪表示，「我不會在球衣背面印上任何東西，我的意思是連我的姓氏也不印，我很喜歡也很尊重聯盟給的選擇，但我想傳遞的訊息就是這個，因為我是一個NBA球員，每個人都有選擇權利。」

目前傳出超過30名球員提出跟吉米巴特勒同樣的要求，甚至《Yahoo Sports》記者古威爾爆料，跟雷諾斯報導完全相反，聯盟至今還在審核巴特勒球衣不印任何東西的要求，且還沒真正拒絕巴特勒，反正等到復賽開打，就可知道報導真假了。

(中時 )