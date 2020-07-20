振興三倍券一推出，裡面的「塑膠套」就被網友批到臭頭，直呼是「只許政府用塑膠、不許人民用吸管」，還有人說一年來省下來的塑膠吸管全被政府一次浪費掉了。對此經濟部19日回應，這樣的包裝設計是為了一眼看清楚張數，使用完也可用來收納口罩、放一週生活費等，用處很多。

經濟部表示，三倍券一共有9張面額：4張500元、5張200元，為了固定票券、保持整齊，減輕超商店員、郵局員工負擔，也方便民眾一目瞭然避免相關爭議而設計。

經濟部說，塑膠卡套可以回收，不少民眾也在網路分享它的妙用，可以當口罩收納夾、放發票、一周生活費、餐券等，發揮創意就能環保再利用。

然而經濟部的說法網友們並不買單，紛紛在PTT上回應，「統一布丁的杯子我也能有多種妙用勒」、「叫人別用塑膠是政府 叫人用塑膠也是你」、「吸管也不會只用一次就丟了，憑什麼禁？」、「不是你們想到的都可以收割」，還有網友直言，「就是垃圾啊」、「誰用塑膠不是為了那幾秒的便利」。

(中時新聞網)