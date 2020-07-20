中華電信董事長謝繼茂表示，台灣3G用戶全面移轉到4G大約花了四年的時間，預期4G全面移轉到5G大概也只需四年。台灣4G已創下全球普及率最快的紀錄，5G在電信龍頭帶動下，有機會再拚另一個全球普及速度最快記錄。

謝繼茂說，5G普及的關鍵在手機，如果5G手機一直都像現在一支要價3萬多元，當然5G滲透率就不會那麼快，但5G手機若降到1萬多元，普及率就會非常快，他並透露，台灣本土品牌手機大廠已在規畫年底推出1萬多元不到2萬元的5G手機，最快今年底就可以看到1萬8千元左右的5G手機在台上市。

高通、聯發科都是中華電信所主導成立「台灣5G產業發展聯盟」的成員，謝繼茂說，目前支援台灣5G開台的五款手機均採用高通高階晶片，「我們認為下半年高通中階晶片就會出來，聯發科及三星也會相繼推出中階晶片，5G手機價格就可以再壓低一點」。

台灣5G資費、在目前全球商轉的5G國家中最便宜，此外，行政院亦計畫推出補貼電信公司加速5G網路建設的配套措施，來補貼民眾換購5G手機，這些都將成為加速4G升級5G的催化劑。

5G普及還得靠網路覆蓋民眾有感，謝繼茂強調，中華電信拿到的5G頻寬最大，且頻譜一決標就簽下近74億元設備合約，且5G一開台就採用4G/5G雙連結架構（EN-DC, EUTRA-NR Dual Connectivity），以低頻2100MHz提供室內5G服務，好處是網路覆蓋更大，比只用5G頻段好，對網路品質改善幫助很多，中華電很早就加入3GPP，而3GPP正是全球主導3G/4G/5G技術標準最重要的組織，中華電信很早就掌握這個技術。

未來，只要有100萬用戶升級移到5G，中華電信就會把一部份4G頻譜移來做5G使用，並加快5G網路建設，謝繼茂強調，中華電信5G用戶享有的是4G＋5G的網路服務，且4G+5G網路會共存一段長時間。

台灣2014年4G開台，比其它國家至少落後三～四年，當時手機終端設備已經相當平價，所以台灣4G只花一年時間就突破600萬用戶，普及率超過20％，3G用戶全面升級4G只花四年。5G時代來臨，南韓花了一年多時間、5G普及率剛破一成，中國及美國都尚未超過一成，台灣5G普及率若能比照4G在四年內全面移轉5G，將會在全球再造新記錄。

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(中時電子報)