台北市議會舊址地上權BOT，寶佳集團將接手。知情人士透露，去年得標台北市議會舊址地上權案的公司「金毓泰」日前跳票，震驚金融圈及聯貸銀行團，金毓泰經營團隊已找上寶佳集團少東林家宏、引入新資金，且獲家林家宏同意接手，這也將是林家宏首度在台灣啟動旅館開發事業布局。

針對先前金毓泰跳票，銀行團日前也召開過銀行團會議，由管理銀行台企銀出面召集，當時金毓泰即已向銀行團保證，45億元的聯貸債權絕對無虞，同時已經找到新股東注資。據金毓泰向銀行團成員透露，新股東就是寶佳集團少東林家宏，他會由名下的投資公司出資，而金毓泰公司也預定在本月21日召開股東會完成寶佳集團旗下事業入股程序。

金毓泰去年得標台北市政府對台北市議會舊址舉辦的地上權BOT案，並向銀行團籌組聯貸案，由台企銀出任管理銀行，該聯貸案為五年期，總金額45億元，包括聯邦、兆豐、北富銀等均為參貸行。

未上市櫃的金毓泰是由豪昱營造、互立機電工程、海悅國際開發等三家公司，為取得台北市議會舊址50年BOT地上權成立，董事長由豪昱董座、老爺酒店大股東廖年毓擔任。知情人士表示，金毓泰在月前出面物色新股東入股時，林家宏就有極高的興趣。

過去寶佳集團在觀光飯店方面的物業，主要集中在澳洲，特別是布里斯本一帶，大半由寶佳集團創辦人林陳海次子打理，如今林家宏透過接手金毓泰，一併接手台北市議會舊址地上權的旅館開發案，可說是林家宏在先前以金融業、地產為主的投資外，在台灣首度進軍觀光飯店開發事業。

銀行業者指出，台北市議會舊址BOT案位於忠孝西路、中山南路口，面積約2025坪，金毓泰得標後便規劃興建旅館、百貨商場、影城、台北城博物館及文創辦公室，其中對於打造旅館，金毓泰還特別與日本三井不動產集團簽訂租賃合作契約，將走打造頂級日式旅館路線。

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(中時新聞網)