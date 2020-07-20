8月台指期開盤上漲34點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨表示，上周五台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2449口至6141口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2663口至28921口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少876口至-10616口。

永豐期貨表示，現在是美股超級財報周，加上國外疫情未減緩，先前漲多的個股多數拉回整理，短線恐震盪，投資人宜謹慎操作。

(時報資訊)