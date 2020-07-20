越南今年經濟數據，截至目前為止，幾乎可說是亞洲最亮眼的國家。但綜觀國內千餘檔境內基金，以投資越南為主力的產品，幾乎沒有。中信投信聯手當地資產管理規模最大的外資資產管理公司Dragon Capital合作，推出境內首檔越南基金，已在7月16日通過核准，預計於8月17日展開募集，讓台灣投資人有機會全面掌握，越南即將爆發性成長的完整波段。

中國信託越南機會基金為境內第一檔「高純度」越南基金，經過一年多的全心籌備，投資團隊還親飛越南拜訪胡志明交易所，瞭解政策方向，同時與越南當地前五大交易券商合作，建立資訊往來管道，掌握第一手市場訊息。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據世界銀行預測，越南今年經濟無視疫情，依舊穩定擴張，加上中美貿易戰持續緊繃，外資加緊腳步擴廠，都有益越股成長。以胡志明指數回測，若投資人定期定額十年，正報酬比例高達百分之百，最高報酬率可達133.4%*。

績效亮眼，但過往台灣投資人卻幾無管道完整參與越南成長紅利。投資人雖可以透過券商開戶自行選股操作，一來開戶作業相當繁瑣，再者越南市場仍不具效率性，相關訊息不會完全反映在投資市場上，一般投資人要挑選發展潛力高，且價值合理之股票必須做好十足功課。

此外，多數越南熱門成分股，仍具有外資持股49%的上限規定，而外資也已買好買滿，致使一股難求。中國信託越南機會基金除鎖定投資於胡志明交易所、河內交易所掛牌越股，也規劃將越南鑽石ETF（VFMVN Diamond）納入投組名單，解決外資持股限制的難題；越南鑽石ETF甫於今年上市，僅追蹤外資持股上限已達一定比例的股票，成為外資入手熱門越股的另類管道。

中國信託越南機會基金找上越南當地資產管理經驗豐富的Dragon Capital當顧問。Dragon Capital於1994年進入越南，為最早進軍越南的外資資產管理公司，根據獵雲網報導，曾有長達十年期間，Dragon Capital甚至是西方投資越南的唯一管道，足見其紮根之深。這次，中信投信與Dragon Capital聯手，克服地域、法規限制，提供台灣投資人「唯一」投資越南的境內基金，讓投資越南，再也不難。

(時報資訊)