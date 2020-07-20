新北市新莊區環狀線幸福捷運站2號出口，18日下午發生一起死亡車禍，35歲謝姓女子與何姓男友牽手過馬路時，被45歲鍾姓男子駕駛的小貨車，沒有剎車直接撞飛，謝女後腦杓重重著地，倒臥在血泊中，送醫後不治身亡，與男友在「幸福路」上，瞬間天人永隔，何男無法接受此事實，抱著滿身血的女友大罵肇事司機：「你在幹什麼？」。

根據監視器錄下驚悚畫面，當時路口來往車輛相當多，一輛藍色小貨車在內側車道左轉，不知何故，看似沒有剎車，直接開過斑馬線，結果撞上遵守交通號誌、走在斑馬線上的1對情侶，把謝女與何男撞飛2公尺遠，謝女直接後腦著地，因頭部有10公分撕裂傷，當場血流如注倒地不起。

情侶幸福路上遇死劫 女友遭貨車撞飛亡

事發後，何男抱著滿身血的女友，一邊對肇事司機大罵：「你在幹甚麼！怎麼可以這樣」。目擊者驚壞說，聽到一聲巨響後，朝聲音的方向看，遠遠就看到地上有一灘血。謝女送醫後不治身亡，何男悲痛萬分，鍾姓駕駛的酒測值為零。

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(中時電子報)