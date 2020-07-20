台股守在1萬2千點以上，讓更多投資人「心癢癢」，想進場投資。國泰金控20日公布7月國民經濟信心調查，雖然因為全球疫情再起，經濟信心略為下滑，外界亦擔心股市風險已高，但仍有26.2％的受訪者有意將現金或定存，轉入台股投資，風險偏好指數4.3，已是從5月連續三個月升高。

儘管7月有31.8％的受訪者認為國內經濟景氣比過去半年要改善，但因為全球新冠肺炎疫情再度緊張，所以受訪者對未來半年經濟景氣「略為擔心」，未來半年的經濟展望指數從6月的19.3，7月降到13.1，終止5月開始連二月的上升。

7月仍有35.2％的受訪者預估未來半年台股仍會比現在上漲，比6月的39％略降，但台股展望指數仍有5.2，守住正指數，即看漲台股的民眾比看跌的多。

全球股市持續上揚，台股亦堅守在1萬2千點以上，上半年股市大戶、中實戶亦增加，讓不少散戶亦想進場。據國泰金控每月定期調查其客戶各項經濟看法的國泰國民經濟信心顯示，民眾對台股的投資意願持續升高，今年的投資意願由正轉負是在3月新冠肺炎最嚴重時，由2月的1.3到3月直接降到-6.9。

4月則是民眾投資信心「谷底」，投資指數續降到-9.6，有33.9％的受訪者寧願將錢繼續存在銀行，是15個月來的新高，但隨著台灣疫情受控，且資金行情推升股市持續走高，也讓民眾投資意願升高，台股投資偏好指數，5月升高到-2.2，6月一口氣轉正到3.4，7月續升到4.3。

(工商 )