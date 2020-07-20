美股漲跌互見，台股20日開在12,205.25點，隨著權值電子股台積電（2330）由紅翻黑，鴻海（2317）、大立光（3008）、聯發科（2454）等皆走跌，指數失守12,200點關卡。

美國股市道瓊指數與標普500指數17日收低，因對疫情擔憂，以及消費信心下滑，且低於預期的影響。

道瓊工業平均指數7月17日終場下跌0.23％（62.76點）、收26,671.95點。

但那斯達克指數上漲0.28％（29.36點）、收10,503.19點。費城半導體指數上漲0.64％（13.07點）、收2,068.99點。

宏遠投顧指出，資金行情使看多氣氛一面倒推升台股大盤及個股股價，菜籃族及大學生也在討論股市，台積電股價一枝獨秀，但近期許多強勢股，如IC設計、生技及投機股出現爆量收黑留長上影線，短線股價已有轉弱跡象。

宏遠投顧指出，目前僅少數股價整理較久的個股出現反彈，如散熱及主機板股，由於資金面凌駕個股基本面，使個股股價有超漲現象，投資價值大幅降低，第二季台幣升值，恐讓外銷公司出現匯損，第二季企業財報需謹慎。

同時也要留意美股第二季財報及個股未來展望，股價相對基本面及獲利能否跟得上。近期肺炎疫情在美國爆發，需提防下半年終端電子需求可能偏弱。

(工商 )