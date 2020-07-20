貨小與小黃碰撞，波及路邊其中1輛機車被撞到擠進車底。（民眾提供／盧金足台中傳真）

這起交通故還波及停放路邊的1輛汽車、3輛機車，幸好無人受傷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市20日清晨近5時，在西屯區寶慶街附近發生小貨車與小黃碰撞的交通事故。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市20日清晨近5時，在西屯區寶慶街附近發生小貨車與小黃碰撞的交通事故，造成計程車的車頭毀壞，小貨車還波及停放路邊的1輛汽車、3輛機車，幸好無人受傷，貨車與計程車司機酒測值為零，警方初判小貨車未依規定讓車，計程車未依規定減速，真正肇因還要進一步釐清責任。

這起發生在今日清晨近5時的車禍，天色剛亮，59歲的魏男駕駛自小貨車，沿西屯區寶慶街往寶慶街50巷直行，開著計程車的57歲鞏男，則沿寶慶街30巷往西屯路直行。

小貨車與計程車發生碰撞後，小貨車再波及4部路邊停放的3輛機車及1輛汽車，造成小貨車右車身及車頭受損，計程車的車頭受損，其中1輛機車被撞到擠進車底，汽車被撞及右後車尾及車頭，其他兩輛機車車身也都遭碰撞。

警方初判肇事原因，小貨車疑未依規定讓車，至於計程車也未依規定減速，到於停路邊被波及撞到的4輛汽機車尚未發現肇因，交通大隊還要進一步調查釐清原因與責任。

(中時 )