以色列「蒼鷺」（Heron）無人機

就在中國大陸和印度設法解決喜馬拉雅山區邊境爭議之際，無人機卻扮演了日益吃重的角色。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，印度政府15日說，打算向以色列採購更多「蒼鷺」（Heron）中高空長程（Medium-Altitude Long- Endurance，MALE）無人機，而美國的「掠奪者B」（Predator B）也在購物清單上。

另一方面，北京在為期好幾個月的「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）對峙上，早已廣泛使用無人機。7月稍早，中方還公佈了印度部隊在東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）活動的影像，而這很可能是由無人機拍攝的。

北京軍事觀察員周晨明指出，無人機能輕易進出人類到不了的地方，並監視難以巡邏的重要地點。而他認為，印度無論在無人機的品質和數量上，都呈現了劣勢。

以色列航太工業（Israel Aerospace Industries，IAI）是印度陸軍主要的無人機供應商，提供了用以偵察和打擊的「蒼鷺」和「搜索者」（Searcher）無人機，還有用來執行反輻射任務的「哈比」（Harpy）與「哈洛普」（Harop）無人機。

(中時新聞網)