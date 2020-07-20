民進黨全代會昨天登場，兼黨主席的蔡英文總統表示，民進黨有4個當前任務，其中眼前的關鍵任務，就是民進黨要打贏高雄市長補選，找回高雄光榮。對此，台北市長柯文哲諷刺表示，「就是因為以前沒有光榮感，所以現在才要找回？」臉書粉絲專頁「Wecare高雄」則以「不分區市長」反酸柯文哲。

蔡英文昨天表示，民進黨目前有4個當前任務，第1要堅持改革、說到做到，當前最重要的改革項目之一就是憲政改革。第2是要培養青年，為國舉才，讓青年成為接班梯隊；第3是深化民主，在國際變局中守住台灣價值，「民主進步」從來都不只是黨的名稱，而是要為台灣守護的價值。最後，蔡表示，眼前關鍵任務就是要打贏高雄市長補選，重新找回高雄的光榮。柯文哲昨被問到對此的看法時，反酸蔡「就是因為以前沒有光榮，才需要找回光榮不是嗎？」

臉書粉絲專頁「Wecare高雄」則發文諷刺柯文哲，並表示過去一年半，高雄人覺得有光榮感嗎？「不分區市長」也可以問問現在的台北人有沒有光榮感？坐擁全台最懂補助款的台北市長一直來高雄、嘴高雄，這樣對民眾黨推出的高雄市長補選候選人吳益政真的好？還是說現在台北市長是黃珊珊？

網友也紛紛回應表示「找回的意思就是曾經有過，後來不見了，現在想再有。簡化成以前都沒有，這是中文差還是邏輯差？」、「一個做得不怎樣的市長在嘴高雄」、「政治素人，才沒幾年光景，就被染成不知是啥顏色了」、「執政沒半撇，每天酸言酸語」。

(中時新聞網)