處理器大廠美商超微（AMD）與Google Cloud宣布針對搭載AMD第2代EPYC處理器的Google運算引擎推出機密虛擬機器（Confidential Virtual Machines）測試版，充分發揮EPYC處理器的各種先進安全功能。

機密虛擬機器是Google Cloud機密運算（Confidential Computing）組合的首款產品，讓客戶首次能對使用中的數據進行加密，在處理數據的同時就能同步加密，突破以往只能對靜止以及傳輸中數據進行加密的侷限性。以支援Google運算引擎的N2D系列虛擬機器為基礎，機密虛擬機器針對要求最嚴苛的運算任務為客戶提供高效能處理，並為雲端上機密性最高的資料在被處理的同時進行同步加密。

Google副總裁暨首席網路顧問Vint Cerf表示，Google Cloud相信雲端運算未來將逐漸轉移成注重隱私的加密型服務，讓使用者確信自己資料的機密性維持在自己的掌握之下。為協助客戶轉型，我們著手開發出機密虛擬機器，成為Google Cloud機密運算組合的首款產品。藉由運用AMD EPYC處理器先進的安全技術，我們創造出突破性技術，讓客戶在系統處理雲端資料時同步加密資料，開創出許多以往不可能實現的運算情境。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業部總經理Dan McNamara表示，許多企業將任務轉移至雲端，背後的因素包括易於管理、擴充性、以及降低成本，但卻經常因為安全方面的考量，選擇不遷移機密性較高的工作負載。為協助提供保密機制，讓客戶能夠放心地將其機密工作負載遷移到雲端，AMD與Google聯手開發Google機密虛擬機器，發揮AMD EPYC處理器內建的先進安全功能－安全加密虛擬化（Secure Encrypted Virtualization），為雲端上的各種應用與工作負載提供統一且一致的硬體式安全環境。此外，AMD與Google聯手協助客戶保護其資料，以及提升其工作負載的效能。

(工商 )