西班牙電源轉換集團Ingeteam與英飛凌科技（Infineon）攜手合作，打造超快速（superfast）電動車（EV）充電服務，讓客戶享有最佳體驗。Ingeteam所提供的INGEREV RAPID ST400轉換器的額定功率為400kW，內建採用EasyDUAL 2B封裝的CoolSiC MOSFET。每個充電點都佈建了8個英飛凌 FF6MR12W1M1_B11模組。依據個別車輛充電能力的不同，一輛電動車最快只需停靠10分鐘，就能完成80％的電池充電，相當於傳統內燃機車輛的加油速度。

INGEREV RAPID ST400轉換器的設計已於在現實生活中的成功運作獲得實證。在去年，已由西班牙頂尖的充電技術服務商IBIL公司為西班牙多元能源供應及加油站領導營運商Repsol公司成功開發、實作及試行整合此項技術的第一個專案。這項專案佈建於比斯開灣（Bay of Biscay）地區的烏加德比塔（Ugaldebieta），作為電動車領域的燈塔計畫，並在2019年10月開始試行。

專案設施位於交通非常繁忙的A-8高速公路，設置四個超快速充電點，可確保在同時接入四台車的情況下，以最佳方式自動分配可用電源。此外，更重要的是，這項技術相當無瑕，自開始至今都運作順利，沒有發生任何重大缺失。

英飛凌工業電源控制事業部總裁Peter Wawer博士表示，SiC實現了超快速的切換速度以及更低的切換損耗，從而縮短了充電時間。加上所需的冷卻元件大幅減少，也讓充電站的體積縮小了近1/3。SiC的物理特性可為電動車做出重大貢獻。多項不同的消費者研究顯示，電動車的市場接受度，有極大部分取決於高效快速的充電基礎設施。我們已經證明足以提供這項基礎技術。

(工商 )