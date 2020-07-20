外送經濟越來越旺盛，只要在家動動手指頭，便會有熱騰騰的美食送上門。近日就有外送員送餐時遭警衛阻擋，只能在1樓等待，沒想到女顧客卻要求他「跟警衛撒嬌」，甚至變裝、假裝是朋友等，前後狂盧10分鐘，令他相當無奈。

外送員與該名女顧客的對話曝光。(圖翻攝自 爆怨公社)

可以從圖片看出，該名女子要求外送員變裝上樓。(圖翻攝自 爆怨公社)

該名顧客要求外送員向大樓警衛撒嬌。(圖翻攝自 爆怨公社)

原PO昨(19)日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「通常大樓警衛沒有擋的情況，我都會把餐點送上樓」，但這次警衛告訴他必須在1樓等待，沒想到該名女子不僅劈頭就直呼名字詢問「你幾歲？」竟然還要求他，「你跟警衛撒個嬌」、「不然你變個樣子，老人家容易忘記。」

所幸該名女子的朋友剛好來訪，才將餐點拿上樓，結束了這場十幾分鐘的鬧劇。原PO也說，「還好後面沒單要送，才能跟妳這樣哈啦…」這情況也讓他傻眼表示，他已送餐數千趟，這還是第一次遇到這麼奇葩的客人。

該名女子的行徑也引發網友熱議，「問幾歲是想吃外送員?」、「送個餐還要撒嬌，錢真難賺」、「穿制服要怎麼騙保全啦」、「還問你幾歲，好可怕，什麼怪阿姨」更有網友逗趣回覆，「保全是為了你好，還不知道嗎？他怕你一上去，可能就下不來了！」

(中時新聞網)