相隔兩年，大谷翔平投打「二刀流」終於要重現大聯盟賽場，據洛杉磯天使隊官網報導，大谷今（20）日在隊內賽最後一次調整後表示，希望周日（27日、台灣時間下周一）對奧克蘭運動家登板先發，接下來每周日固定先發一場。其餘時間擔任指定打擊，重現2018年剛加入大聯盟時的二刀流功夫。

今天大谷投球的狀況相當犀利，5局送出6次三振，另有4次四壞球，控球一直是他在夏訓期間加強的重點。他已準備好今年球季恢復「二刀流」的身分，本周球隊開幕戰先以打者的身分上場，接著擔任對運動家隊的先發投手。

大谷表示，「我很高興回到投手丘，已經將近兩年沒在正式比賽投球了。我希望在開幕戰擔任一名打擊者，然後我們贏得前兩場比賽，做為第3場比賽我當先發投手的動力，我已準備好展開今年球季。」

大谷的上場方式和2018年相同，那年他獲選美聯「新人王」，他都在周日先發，休息日是周六和周一。天使隊本賽季有3個周一是休息日，這將使他不致錯過比賽。如果他保持健康，將擔任先發投手10場、指定指擊（DH）33場。大谷最後一次在比賽中投球是2018年9月2日;去年，去年則以DH身分出賽106場。

大谷說，周日是最好的選擇，「我們星期一的休息日最多。我投球隔天球隊沒比賽，剛好也給了我休息的機會。」

(中時 )